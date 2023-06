Cecchi Paone e Simone Antolini a nozze: si sposeranno in Usa o in Spagna. «La testimone? La mia ex moglie»

di Redazione Web

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano. Lo ha annunciato di recente la coppia che ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Lo faranno dopo l'estate, forse negli Stati Uniti o in Spagna, dove il giornalista vorrebbe la sua ex moglie come testimone di nozze. Il giornalista vorrebbe anche dare il suo cognome alla figlia del compagno Simone. Ma procediamo con ordine.

Il racconto di Cecchi Paone

Il giornalista, intervistato dal settimanale Mio, ha spiegato che il matrimonio si farà ma non in Italia.

«Aspettiamo l'estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto - hanno sottolineato Cecchi Paone in un'intervista a Mio -. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze».

