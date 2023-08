Terrore in volo, tempesta e raffiche di vento a 130 km all'ora: panico tra i passeggeri, cosa è successo

di Redazione web

Panico su un volo diretto a Maiorca, isola spagnola delle Baleari, quando l'aereo ha attraversato una tempesta dove il vento sferzava ad oltre 130 km orari. A documentare cosa accadeva a bordo, Estela Orts, che nelle sue stories su Instagram ha documentato il temibile uragano che a terra ha abbattuto alberi e persino rotto gli ormeggi di una nave da crociera ferma al porto, che ha colpito una nave petroliera.

Paura dei passeggeri

Estela Orts era sul volo partito da Alicante in Spagna, quando il suo aereo ha iniziato a tremare vistosamente ed a passare dentro vuoti di aria che a bordo hanno scatenato la paura dei passeggeri, tra cui Estela che non ha smesso di riprendere quello che accadeva. "Mi tremavano le gambe e le mani, era una situazione che non potevo controllare, non spettava a me salvarmi e questo creava ancora più ansia.

Stavano tutti male

Intorno a lei c'erano passeggeri che urlavano altri che vomitavano mentre l'aereo barcollava in alta quota; a bordo anche diversi bambini che piangevano e stavano male, finché il pilota non è riuscito a stabilizzare l'aereo, che sembrava fosse sulle montagne russe. Il capitano del volo, intanto, ha informato i passeggeri che viste le condizioni era impossibile l'atterraggio, dopo che per due volte ha provato ad atterrare a Palma, la decisione di virare e tornare ad Alicante.

Distruzione sull'isola

La tempesta ha colpito anche l'arcipelago turistico delle Baleari, provocando gravi danni e disagi ai voli. Raffiche fino a 75 miglia orarie, acquazzoni e grandine hanno colpito anche la Catalogna e Valencia, nella Spagna continentale, tutte allertate di alto rischio dall'agenzia meteorologica nazionale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 18:55

