Maltempo al Nord, arriva la tempesta Betty: scatta l'allerta arancione, ecco dove

di Redazione Web

Il ciclone Poppea è giunto in Italia. E la tempesta Betty ha già dato un assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi giorni: maltempo, temporali e disagi. In un istante, su Milano si è scatenata una tempesta che sui social in molti hanno descritto come apocalittica, allagando strade e facendo cadere alberi.

E, adesso, si corre ai ripari. La protezione civile, infatti, ha valutato per domani allerta arancione per temporali su Lombardia e Liguria. Ma non finisce qui.

Maltempo: caldo addio, arriva il ciclone Poppea. «Attenzione a fenomeni estremi, nubifragi e grandine di grossa dimensione». Ecco dove LE PREVISIONI

🌧⛈ Ancora piogge e temporali al Nord.

🔔🟠 #AllertaARANCIONE, domenica #27agosto, su Lombardia e Liguria.

🔔🟡 #AllertaGIALLA in 5 regioni.

Leggi l'avviso meteo del 26 agosto https://t.co/rC0usspTRR pic.twitter.com/DIiWTCQU0P — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) August 26, 2023

Allerta gialla, invece, per rischio idraulico e idrogeologico su Valle d'Aosta, ampi settori del Piemonte, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale.

Un'estesa area perturbata atlantica, in avvicinamento sul Bacino del Mediterraneo centro-occidentale, determinerà sull'Italia una fase di spiccato maltempo sulle regioni settentrionali, a iniziare da quelle più occidentali, con piogge e temporali diffusi e localmente persistenti.

I fenomeni tenderanno progressivamente ad estendersi verso est raggiungendo il Friuli Venezia Giulia nella serata di domani.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 26 agosto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che diventeranno diffusi e localmente persistenti su Valle d'Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, in estensione, dalle prime ore di domani, domenica 27 agosto, a Liguria ed Emilia-Romagna.

Dal pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono rovesci o temporali anche sul Veneto, in successiva estensione al Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA