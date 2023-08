Meteo, il caldo record sta per finire? Giù le temperature e allerta maltempo, ma l'estate non è finita: le previsioni

Nel corso dell'imminente weekend l'anticiclone comincerà a cedere sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, intenzionato a scendere di latitudine per raggiungere le nostre regioni settentrionali. Lo farà con una prima passata temporalesca che sabato si organizzerà sull'arco alpino per poi sconfinare a parte delle pianure del Nordovest.

Replicherà domenica con un fronte più incisivo responsabile di rovesci e temporali non sono sulle Alpi, ma anche su buona parte della Val Padana a nord del Po. I contrasti termici tra l'aria molto calda preesistente e quella più fresca in arrivo daranno luogo a fenomeni anche intensi, con possibilità di locali grandinate, nubifragi ed improvvisi rinforzi del vento nelle zone coinvolte dai fenomeni, tutto accompagnato da un deciso calo delle temperature. Discorso diverso invece per le regioni centro-meridionali, ancora interessate dall'anticiclone africano che manterrà il tempo stabile e il caldo intenso.