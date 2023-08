Meteo: caldo addio, arriva il ciclone Poppea. «Attenzione a fenomeni estremi, nubifragi e grandine di grossa dimensione». Ecco dove LE PREVISIONI

Meteo, le previsioni del tempo sull'Italia fino alle 8 di domani. L'anticiclone Nerone viene sconfitto (e con lui il caldo torrido che ha avvolto tutta l'Italia nell'ultima settimana), arriva il ciclone Poppea. Tempo in rapido peggioramento al Nord con l'arrivo di nubi e temporali a tratti molto forti e con grandine anche grossa e nubifragi diffusi a partire da ovest verso est serata. Ancora bel tempo altrove, ma in nottata peggiorerà fortemente in Toscana, localmente in Sardegna. Calo termico al Centro-Nord.