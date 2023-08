Meteo, temporali e pioggia: il ciclone Poppea porta grandine e vento forte. Temperature in calo, ecco da quando

Quanto dureranno ancora il caldo intenso e l'afa che non lasciano respirare tutta l'Italia? Oggi le città con il bollino rosso sono 19 e da sabato, grazie ad un ciclone in arrivo dal nord Europa, le temperature inizieranno lentamente a scendere dicendo addio alla massima allerta per le ondate di calore che oggi riguarda 16 centri urbani dei 27 monitorati dal Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

La svolta al Nord è già arrivata, annunciata dagli esperti meteo che prevedono un allentamento dell'afa: andiamo a vedere da quando si finirà di boccheggiare nella maggior parte delle città italiane. E attenzione poi a violenti temporali e possibili grandinate, anche di notevole entità.

Rischio caldo, dove

È massimo rischio caldo per tutta la popolazione fino a sabato, per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona. A queste città oggi si aggiungono Milano, Napoli, Genova, Torino e Viterbo, che il 26 agosto passeranno al bollino giallo (stato di pre-allerta).

Oggi saranno 3 (Ancona, Messina e Palermo) e dopodomani solo una (Palermo). In stato di pre-allerta fino a sabato Catania, Pescara e Reggio Calabria. A queste oggi si aggiungono Cagliari, Civitavecchia (in giallo anche domani) e Palermo. Infine venerdìl'unica città con il bollino verde (nessun pericolo) sarà Cagliari, mentre sabato a questa si aggiungerà anche Civitavecchia.

Napoli, allerta per ondate di calore

La Sala operativa regionale unificata della Regione Campania ha emanato una allerta per ondate di calore: oggi, venerdì 25 agosto 2023, salvo successive comunicazioni, sono previste sulla città di Napoli temperature elevate al di sopra dei valori medi stagionali.

Si raccomanda di usare opportune misure di autoprotezione, di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di mettere in atto comportamenti utili per prevenire possibili danni e per tutelare in particolare bambini, anziani e soggetti a rischio e fragili. Si invita, inoltre, a proteggere dal caldo anche gli animali domestici e a fornire un ristoro per abbeverare cani e gatti eventualmente presenti sul territorio.

Meteo, allerta arancione in Emilia Rormagna

Non si attenua la morsa del caldo sull'Emilia-Romagna. Per la giornata di oggi, venerdì 25 agosto, sono previste temperature massime superiori a 38 gradi nelle zone di pianura emiliane e per questo motivo Arpae e protezione civile hanno diramato l'allerta arancione per temperature estreme. Bologna, unica della regione fra quelle monitorate dal Ministero della Salute, è contrassegnata dal bollino rosso almeno fino a sabato 26.

Caldo soffocante in Veneto, il record delle temperature

Meteo, ultimi giorni, secondo le previsioni, di caldo in Veneto e Fvg. Ma queste ultime 24 ore a Nordest sono state davvero soffocanti, le temperature hanno toccato livelli molto alti, con massime di 38 gradi in Veneto, e a Cortina, sulle Dolomiti, si sono raggiunti i 28 gradi.

Il dato più alto è stato registrato a Sorgà, nella bassa veronese, con 38.2, gradi, seguita da Rosà, nel vicentino, con 37.7. Nelle città capoluogo il termometro oscilla tra i 35 e i 37 gradi. La fiammata dell'anticiclone subtropicale - atteso proprio oggi nei suoi massimi potenziali - non ha risparmiato la montagna. Cortina d'Ampezzo ha toccato i 28 gradi, anche se nel pomeriggio di ieri un temporale ha fatto scendere la temperatura a 24. Nelle stazioni di alta quota prosegue la sequenza di massime inusuali per queste altitudini: Punta Penia, la cima della Marmolada (3.343 metri) ha raggiunto nuovamente i 14 gradi, alle 14.56. Il clima mutevole del ghiacciaio ha fatto sì che poco dopo però il termometro segnasse già 3 gradi in meno.

Meteo, pazzo: caldo anche nell'inverno brasiliano

Il Brasile sta vivendo un'ondata di caldo senza precedenti in pieno inverno, con la megalopoli di San Paolo vicina a battere i record storici per il mese di agosto e per l'intero 2023. Gli abitanti della città più grande dell'America Latina, con 11,5 milioni di abitanti, sono stati sorpresi da una temperatura di quasi dieci gradi superiore alla media del mese, pari a 24,5°C, secondo le misurazioni dell'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet). I termometri ufficiali ieri hanno raggiunto una massima di 32,3°C, sfiorando i 32,5°C registrati il16 gennaio, durante l'estate: per il momento si tratta del giorno più caldo dell'anno a San Paolo.

Il caldo torrido quando finirà? Le previsioni non lasciano scampo, poi cambia tutto https://t.co/oHNAOM9U4G — Leggo (@leggoit) August 24, 2023

Il clima atipico di questo mese è il risultato di una grande massa di aria calda e secca che si trova sulla nazione sudamericana, secondo gli esperti, in parte formata da El Niño.

Il caldo ha i giorni contati

Secondo gli esperti di 3BMeteo, il grande caldo ha i giorni contati. Il Nord dovrà aspettare meno con un primo leggero calo termico sabato e poi uno più sostanzioso domenica, le regioni centrali vedranno invece un primo calo termico domenica e poi una diminuzione più sensibile lunedì. Il Sud sarà quello che dovrà aspettare di più, le temperature non scenderanno prima di martedì. Dunque da 3 a 5 giorni ancora di attesa, giorni nei quali le temperature potranno salire ancora fino alla soglia dei 40°C e battere anche dei record al Nord, ma dei valori attesi ci siamo già occupati a sufficienza.

Conto alla rovescia del caldo africano https://t.co/5eXHFqvqDT — 3B Meteo (@3BMeteo) August 24, 2023

Dapprima si avrà assieme al caldo intenso una instabilità crescente al Nord, inizialmente di tipo pomeridiano poi tra il weekend e l'inizio della settimana anche di tipo frontale. Fino a venerdì i temporali saranno una prerogativa dei settori alpini e prealpini e solo occasionalmente le alte pianure.

