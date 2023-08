Bambina nasce in aereo: travaglio subito dopo il decollo, donna partorisce con l'aiuto dei passeggeri

di Redazione web

Il parto della propria figlia è uno degli eventi della vita che non si dimentica mai. E se si partorisce ad altissima quota, in volo su un aereo, quel particolare momento diventa ancora più indimenticabile. E' proprio quanto è successo ad una donna, passeggera a bordo di un aereo in partenza da Tachileik, in Myanmar.

Anita, gita in barca vietata dal capitano perché sulla carrozzina: «Disabili sì, ma non quelli così»​

Momenti di apprensione

La giovane donna era sul volo interno, quando pochi minuti dopo il decollo ha sentito che il bimbo stava per nascere, ha chiesto aiuto al personale di bordo e subito alcuni dei passeggeri hanno prestato la loro disponibilità alla partoriente, che era entrata in travaglio.

Plane Passengers Deliver Newborn Baby Girl Mid-Flight.



On YT: https://t.co/mwOuodXgXJ



Passengers on a local Myanmar flight united to help a pregnant woman give birth mid-flight from Tachileik to Yangon.#plane #newborn #delivery pic.twitter.com/m6ecqAXwbE — Veez Dom (@veezdomyt) August 26, 2023

Nessun problema

Purtroppo sull'areo non c'era alcun medico, per cui la donna ha potuto contare solo sulle sue forze e sui consigli dei passeggeri che erano al suo fianco per aiutarla. Per fortuna, questa storia ha un lieto fine, perché è venuta alla luce una bambina, senza complicazioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA