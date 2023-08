Silvana compie 100 anni: una vita nella sua Roma e stasera la festa in famiglia. Il nipote: «È piena di gioia, brinderemo con uno spritz»

Oggi per Silvana Vita e la sua famiglia è un giorno speciale. La nonnina di Roma, festeggia 100 anni e si è aggiunge ai tanti centenari che vivono nella capitale d'Italia. Silvana, romana di nascita e veneta di origini - sua mamma era nata a fine Ottocento e raggiunse i 98 anni - ha radunato intorno a lei tutta la sua numerosa famiglia: una figlia, tre nipoti, tre pronipoti ed un cugino di 92 anni che è partito da Firenze in auto con sua moglie solo per darle un bacio di auguri.

Una vita piena

Silvana, che oggi vive alla Balduina, ha trascorso tutta la sua vita a Roma, tranne un breve periodo durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui si è trasferita in una casa di campagna a Velletri e ha avuto un contatto ravvicinato con i militari tedeschi. Nell'arco dei suoi 100 anni, gioie e dolori, come tutti: la perdita di un figlio e nei primi anni Settanta, è stata una delle prime donne d'Italia a divorziare. Non è mancato il lavoro: Silvana ha lavorato per anni nel mondo immobiliare, in cui si occupava di vendita

Gli auguri del sindaco

Ma oggi per Silvana è un giorno di festa. Questa mattina, una sorpresa speciale da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che le ha inviato una pergamena di auguri da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la sua città recapitatale da un agente di polizia di Roma Capitale.

Piena di vita

«Mia nonna è lucidissima, piena di vita, mangia da sola e cammina, è totalmente autosufficiente e non dimentica le sue origini venete», racconta Andrea uno dei suoi nipoti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 15:24

