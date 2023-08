Una tempesta di fulmini ha colpito Bosa Marina in Sardegna, le immagini

Maltempo in Sardegna, le immagini della tempesta di fulmini che ha colpito Bosa Marina, in provincia di Oristano. L'ondata di maltempo annunciata con due bollettini di allerta della Protezione civile regionale per pioggia e temporali, vento di burrasca e mareggiate fino a martedì, è arrivata puntuale in Sardegna. Prime grandinate nel nord dell'Isola poi il maltempo si è spostato verso il centro, caratterizzato da una concentrazione di fulmini e lampi portati dal ciclone Poppea. Osservando le mappe pubblicate dal sito blitzortung.org, la zona più colpita è nell'Oristanese, tra Bosa e Torre Grande. Un automobilista ha girato un video che adesso spopola su Facebook.

«È iniziato tutto ieri verso le 18 - racconta all'ANSA Valentino Tedde, l'autore dei filmati - Una vera e propria tempesta di fulmini.

