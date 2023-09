«Amore puoi allattare nostro figlio in un'altra stanza?»: la richiesta del marito scatena le polemiche. Ecco il motivo

Allattare il proprio bambino è una delle cose più belle e romantiche che una mamma compie nei primi anni di vita del proprio figlio. Sfamare il proprio piccolo, facendolo crescere sano e forte, crea un legame unico con chi ci ha messo al mondo. Ma i tabù attorno a questo splendido gesto non smettono di esistere.

Dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo, dalla quale tutti siamo passati, anche se (probabilmente) non ce lo ricordiamo. E il seno nudo di una donna continua a scandalizzare più del previsto, quando si tratta di essere di fronte ad altre persone. Proprio come nel caso di un marito che ha chiesto a sua moglie di andare ad allattare in un'altra stanza. Il motivo? È davvero sorprendente e in poche ore ha fatto il giro del web, diventando virale.

«Sono incinta e ho scelto il nome per mio figlio: ma i miei suoceri pensano che gli rovinerò la vita»

«Mia sorella ha rovinato il mio abito da sposa, ora voglio fargliela pagare: ecco cosa farò al suo matrimonio»

Marito chiede alla moglie di allattare in un'altra stanza

Quando una donna mette al mondo suo figlio, da quel momento nasce anche una mamma. Si innescheranno delle dinamiche che si impareranno col tempo. Ci sono donne che, da subito, non vogliono neanche provare ad allattare, ma tante altre credono sia la cosa più bella al mondo.

Rispetto al passato oggi si è raggiunta una certa consapevolezza nel vedere una donna che nutre il figlio in pubblico, ma alcune storie purtroppo rimangono ancorate a dei meccanismi del passato, fatti di tabù e pregiudizi.

Una donna su Reddit ha voluto sfogarsi per una discussione avuta con suo marito e futuro padre di suo figlio. Sì, perché ancora il bebè non è nato, ma in famiglia l'allattamento al seno fa già discutere. L'uomo, con l'imminente nascita del neonato, ha deciso di prendere il coraggio di fare una richiesta alquanto bizzarra a sua moglie: «Amore quando nascerà nostro figlio, puoi per favore allattarlo in un'altra stanza?».

La donna, ovviamente risentita, ha chiesto subito spiegazioni di fronte a una richiesta così assurda... e il motivo è legato alla famiglia di lui. «Ha detto che la sua unica “regola” è di non allattare davanti alla sua famiglia. Dice che non vuole che metta a disagio suo padre e suo fratello e che dovrei andare di sopra a dare da mangiare al nostro bambino ogni volta, ogni singolo giorno per mesi». Una richiesta che ha fatto infuriare la donna, tanto da spingerla a chiedere un parere sulla piattaforma social, scatenando un dibattito accesissimo e una pioggia di critiche nei confronti dell'uomo.

«Superiamo questo tabù»

La futura mamma spiega di non essere affatto d'accordo con la richiesta del marito perché ritiene che sia assurdo che due uomini adulti possano imbarazzarsi nel vedere una donna che allatta un bambino. Fare le scale per andare al piano di sopra le sembra assurdo anche perché se suo padre e suo fratello si dovessero sentire a disagio potrebbero semplicemente non guardare.

Ma per cercare di non litigare con il marito, la donna, ha cercato anche di trovare una soluzione: «Gli ho proposto di coprirmi con un lenzuolino per rendere la cosa meno imbarazzante per i suoi parenti...», ma lui non ne vuole proprio sapere. E gli utenti del web si sono scatenati.

«Se si sentono a disagio possono lasciare la stanza»,scrive un utente. «Dai da mangiare al tuo bambino ovunque tu voglia/devi nutrire il tuo bambino. Punto. Se due uomini hanno ancora imbarazzo di fronte a una donna che allatta un bebè (peraltro loro nipote) non sei tu in difetto, ma loro», scrive un altro. Tutti concordano: è tempo di superare questo tabù.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA