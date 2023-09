«Mia sorella ha rovinato il mio abito da sposa, ora voglio fargliela pagare: ecco cosa farò al suo matrimonio»

La scelta dell'abito da sposa è probabilmente il momento più delicato nella lunga fase di preparazione a un matrimonio. Per ogni donna l'acquisto del vestito che le condurrà all'altare è sicuramente lo scoglio più significativo in vista del giorno più bello della loro vita. La maggior parte di loro avrà sognato migliaia di volte quell'abito perfetto e, quindi, scegliere quello giusto può diventare un grande problema.

E, una volta scelto, inizia la lotta per mantenerlo immacolato per tutta la cerimonia e la festa. Ma nessuno potrebbe mai immaginarsi che, in un giorno così importante, qualcuno riesca a rovinarlo in modo definitivo. Spesso capita che qualche invitato distratto pesti lo strasico... ma di certo non si tratta di un danno irreparabile. Quando si tratta di una macchia di vino, invece, le cose si complicano. Ed è proprio quello che è accaduto a una donna che, adesso, medita vendetta su sua sorella.

Mamma di 29 anni sposa un milionario di 54: «Pensano che sia mio nonno, ma a letto è uno stallone»

«Al matrimonio un bambino con la congiuntivite e toccava il cibo: i genitori non hanno battuto ciglio. Sono allibita»

«Rovinerò il matrimonio di mia sorella»

Su Reddit una donna ha raccontato di essere rimasta sconvolta quando ha scoperto che sua sorella la aveva macchiata completamente dei vino rosso.

La neo sposina ha covato rancore per anni, fino a oggi. Adesso anche la sorella minore si sposerà e ha chiesto una mano alla maggiore per scegliere l'abito da sposa. «Ho deciso di non aiutarla e mia sorella è diventata una furia. Le ho ricordato quell'episodio e lei mi ha detto che avrei dovuto dirglielo prima e che sicuramente avrebbero chiarito, ma adesso non ha senso rovinare il suo matrimonio per una cosa del genere. Io avevo speso una fortuna per quell'abito e la macchia che, se fosse stata subito tolta sarebbe andata via, ha lasciato un alone bruttissimo sul vestito più importante della mia vita. Io non l'ho mai perdonata per questo e adesso, finalmente, ho avuto modo di vendicarmi. Non si è nemmeno scusata...»

Ma adesso, dopo aver avuto la sua vendetta, la donna si sente in colpa... non riesce a capire il motivo per cui si senta male, nonostante per anni abbia aspettato questo momento e agli utenti social ha chiesto: «Lei mi ha chiesto un aiuto economico perché non ha i soldi per comprare il vestito dei suoi sogni e io mi sono rifiutata. Ho sbagliato a reagire così?».

La reazione del web

Le persone si sono affrettate ad assicurare alla donna che la sua reazione non è stata irragionevole, anzi. La sorella minore non avrebbe dovuto dare per scontato che lei la avrebbe aiutata ad acquistare il vestito: «Non capisco perché ti chiederebbe di pagare un vestito da sposa. L'aneddoto del tuo matrimonio non c'entra nulla... uno il matrimonio lo organizza in base alla sua disponibilità economica», ha scritto un utente. «A quella metà della famiglia che pensa che tu sia meschina per quanto ha deciso di fare, rispondi di pagare loro quell'abito se sono così preoccupati per tua sorella. Non è un problema tuo. L'unica cosa che hai sbagliato è stata non parlarne prima con lei, alla fine, è tua sorella e avreste potuto chiarirvi molto prima».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA