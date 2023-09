«Mia moglie è affetta da demenza, abbiamo la stessa coversazione ogni giorno da anni. Io cerco di renderle tutto più semplice»

di Redazione web

Timothy West e Prunella Scales sono due attori inglesi che si sono incontrati grazie all'amore e alla passione che nutrivano per il cinema e la recitazione. I due si sono, poi, sposati nel lontano 1963 e, oltre ad essere compagni nella vita, lo sono stati anche sul set. Andando avanti con l'età, Timothy cominciò a notare qualcosa di sospetto nei comportamenti di Pru (come la chiama lui). La donna, infatti, continuava a ripetere sempre le stesse cose e, inoltre, il suo carattere stava cambiando: era più nervosa. Le è stata diagnosticata la demenza.

La storia

Timothy West e Prunella Scales sono sempre stati molto innamorati e, infatti, nonostante 60 anni di matrimonio alle spalle, vanno ancora molto d'accordo l'uno con l'altra. L'attore, in una recente intervista rilasciata al Daily Mail, ha, però, raccontato di come la situazione sia cambiata in modo drastico negli ultimi tempi: «Vedevo Pru sempre nervosa, anche per cose che prima affrontava in un modo totalmente differente. Inoltre, si dimenticava sempre le battute di un copione o dove aveva messo questo o quell'altro oggetto. Io ho cominciato a preoccuparmi pensando che si trattasse di Alzheimer, però, non le ho rivelato i miei pensieri per non farla angosciare. Come spesso accade nelle prime fasi della demenza o dell'Alzheimer, i sintomi possono andare e venire, e ogni volta che sembrava che Pru stesse migliorando, pregavo che il suo problema di memoria fosse sparito per sempre. Col passare del tempo, tuttavia, i suoi sintomi sono peggiorati e diventavano sempre più evidenti». Poi, Timothy ha raccontato il momento della diagnosi.

Le parole di Timothy

Infine, Timothy West ha detto al Daily Mail: «Alla fine, dopo svariate visite con diversi medici, ecco la dagnosi: demenza senile.

