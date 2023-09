«Il nonno ha dato uno schiaffo alla nipote, lei ora dovrebbe chiedergli scusa?»

di Redazione web

Un'adolescente dovrebbe chiedere scusa al nonno che le ha dato uno schiaffo? È questa la domanda che una lettrice del Washington Post ha rivolto all'editorialista Carolyn Hax. La donna, ovvero la zia della ragazzina, ha raccontato tutta la storia riguardante la sua nipotina di 15 anni, figlia di suo fratello. In molti si sono divisi in merito alla questione: chi crede che la violenza non sia mai la soluzione e chi, invece, pensa che, comunque sia, sarebbe sempre necessario portare rispetto a una persona più anziana. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

La donna, che ha preferito rimanere anonima, ha raccontato: «Circa un mese fa, mia mamma aveva programmato un intervento fuori città, a circa quattro ore da dove abita con mio papà, però, molto vicino a dove vive mio fratello. Il piano prevedeva, quindi, che i miei genitori restassero con lui e la sua famiglia per circa una settimana. Mia mamma, però, ha avuto delle complicazioni ed è stata costretta a rimanere in ospedale mentre mio padre era da mio fratello e dalla sua famiglia, il che è stato molto stressante. La situazione è arrivata al culmine una mattina a colazione. Tra il lavoro, mia mamma e le cose dei bambini, mia cognata non aveva tempo di preparare la cena per mio papà, quindi, ha deciso di ordinare per asporto. Mio padre ha detto che mia nipote maggiore, 15 anni, dovrebbe preparare la cena quando torna a casa da scuola perché, ormai, è grande.

Mia cognata ha, però, risposto che non può perché ha due progetti scolastici da consegnare. Mio papà, tuttavia, era molto convinto della sua posizione e, quindi, mia nipote gli ha risposto dicendogli che può prepararsi la cena da solo se vuole un pasto fatto in casa. Mio padre, quindi, le ha dato uno schiaffo in faccia. Mio fratello e mia cognata hanno cacciato mio padre di casa e non gli permettono di stare con i loro figli. È evidente che mio papà stia sperimentando un cambiamento nella personalità dovuto alla demenza e io penso che mio fratello stia reagendo in modo eccessivo. Penso che le scuse di mia nipote a mio padre potrebbero essere di grande aiuto. L'ho suggerito a mio fratello per appianare le cose e lui ha rifiutato l'opzione. Gli altri miei fratelli gli danno ragione.

I commenti social

Gli utenti sui social, che si sono imbattuti in questa storia, hanno opinioni contrastanti a riguardo, infatti, c'è scrive: «Bisognerebbe sempre rispondere in modo adeguato a chi è più anziano, anche se, dall'altra parte è sbagliata la reazione», «Se i miei genitori si azzardassero a toccare i miei figli, anche solo per "correggerli", andrei su tutte le furie» oppure ancora «Bisognerebbe capire se, al momento dello schiaffo, lui era lucido oppure no».

