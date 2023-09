Mamma incinta cacciata da un volo dopo una lite: «Hostess scontrosa, non c'era spazio per la mia borsa»

di Redazione web

Una mamma incinta cacciata da un volo EasyJet con la sua famiglia dopo una lite con il personale a bordo pianifica di fare causa alla compagnia di volo. Siobhan Foster, 34 anni, e la sua famigilia sono stati buttati giù da un volo da Belfast a Ibiza dopo essere stati etichettati come «violenti» da una hostess che hanno definito «scontrosa». I fatti risalgono al 19 agosto scorso e la donna dice di essere stata «selezionata» quando ha chiesto informazioni sulle cappelliere. Il risultato è che a lei e alla sua famigilia è stato detto che quel giorno non sarebbero volati da Belfast, costringendoli a pagare 1500 sterline per un volo da Dublino il giorno successivo. L'obiettivo della famiglia era arrivare in tempo al matrimonio del fratello. La donna ha raccontato al Daily Mail di aver avuto dolori allo stomaco a causa dello stress, che gli hanno rovinato la giornata e l'hanno preoccupata per i giorni successivi per il figlio che porta in grembo. «Ho parlato con un avvocato di quello che ci è successo - ha svelato al tabloid ingese -. Ho intenzione di denunciarli per disagio emotivo. Non so ancora l'importo che chiederò a loro. Il bambino nascerà tra cinque settimane e dopo tutto quello che è successo non credo che salirò mai più su un aereo».

Cosa è successo a bordo

EasyJet ha negato ogni addebito e insiste nel dire che non ha alcuna colpa. Un portavoce ha affermato che il personale è intervenuto a causa di un «gruppo di passeggeri che si è comportato in modo disturbante al momento del check-in e poi a bordo», prima di aggiungere che la compagnia aerea non «tollera comportamenti offensivi o minacciosi nei confronti del nostro equipaggio o di altri passeggeri».

Dopo aver trovato un famoso posto per la sua borsa, la donna racconta che l'equipaggio si è avvicinato a lei dicendole che «era aggressiva». La Foster, sostenendo che non c'era «letteralmente nessun posto» dove riporre la sua borsa, racconta di aver poi detto: «Potete aiutarmi, per favore, visto che sono incinta e mio marito ha nostra figlia?». A quel punto però la famiglia è stata fatta scendere dal volo EasyJet.

EasyJet: non tolleriamo comportamenti offensivi

L'equipaggio di cabina e gli agenti di terra di easyJet sono addestrati per valutare tutte le situazioni e per agire in modo rapido e appropriato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non sia compromessa in qualsiasi momento. Il comandante ha deciso di chiedere a tutti i passeggeri del volo di tornare al terminal in modo che la situazione potesse essere risolta e non appena possibile sono risaliti a bordo e l'aereo ha proseguito per Ibiza. «Anche se questi incidenti sono rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti offensivi o minacciosi nei confronti del nostro equipaggio o di altri passeggeri. Ci scusiamo con gli altri passeggeri per gli eventuali disagi causati dal ritardo causato. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri, dell'equipaggio e degli agenti di terra sono sempre la priorità di easyJet», ha fatto sapere la compagnia aerea.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA