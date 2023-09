Biglietti aerei, raddoppia il prezzo dei servizi extra delle low cost. Bagaglio a mano, scelta del posto, ingresso prioritario: ecco quanto costano

Nell’estate del caro vita che è giunto fino agli scontrini folli in ristoranti e bar, non poteva certo mancare l'aumento dei prezzi dei servizi extra dei voli aerei.

Per le compagnie aeree low cost ogni singolo servizio a bordo di un aereo è diventato a pagamento e, adesso, i costi dei servizi extra sono alle stelle. Un esempio? Il prezzo per l'imbarco prioritario (la cosiddetta priority) che consenste di salire a bordo del velivolo prima degli altri passeggeri, assicurandosi di imbarrcare il bagaglio a mano nella cappelliera, dal 2019 a oggi è triplicato. Ma non è l'unico. Ecco tutti i servizi e i prezzi lievitati nel tempo.

