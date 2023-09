Aeroporto di Linate, corto circuito in un pozzetto luci: sospesi decolli e atterraggi

di Redazione web

Un corto circuito ha mandato in tilt l'aeroporto di Milano Linate in serata: bloccati tutti i voli in arrivo e in partenza. Il corto circuito ha coinvolto un pozzetto sulla pista che gestisce le luci per i decolli e gli atterraggi.

Linate, voli interrotti per sicurezza

Per motivi di sicurezza e di prudenza lo scalo ha interrotto immediatamente le operazioni degli aerei per fare le opportuna verifiche. E' successo attorno alle ore 21. Alcuni voli sono stati dirottati a Malpensa e altri a Bergamo. L'aeroporto dovrebbe comunque riaprire già in tarda serata, dopo le relative bonifiche della pista della scalo cittadino milanese.

La nota di Eurocontrol

Secondo le informazioni fornite alle compagnie aeree da Eurocontrol, organizzazione che sovrintende il traffico aereo in Europa, i movimenti a Linate «non sono possibili» a causa di un «malfunzionamento delle luci della pista». Eurocontrol segnala poi «ritardi elevati». Sui social già diversi passeggeri con destinazione finale segnalano i disagi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA