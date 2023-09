Milano, da oggi il bus 973 "riguadagna" 5 fermate: capolinea in piazza Ovidio

di Simona Romanò

S’allunga la linea 973. L’ex bus 73, cancellato e sostituito appunto con la linea 973 dopo l’apertura della tratta M4 fino a San Babila, lasciava scoperte alcune zone, tanto che i cittadini erano insorti. E torna il tram 3 dopo cinque mesi di cantieri, placando così, anche in questo caso, le proteste.

Qualche chilometro in più, da oggi, per 973: non si ferma più a Linate, partendo da San Felicino, ma arriva fino a piazza Ovidio dove farà capolinea per servire, quindi, il quartiere Forlanini. Ciò significa cinque fermate in più. «Tutte le corse saranno prolungate, tranne nella fascia di punta del mattino, quando si avrà un’alternanza con corse limitate a Linate M4 per assicurare una frequenza più alta di autobus a servizio dell’interscambio con il metro», hanno spiegato da Palazzo Marino.

Alla periferia sud, invece, ritorna a viaggiare il tram 3 su via Montegani. I lavori di sostituzione dei binari e di sollevamento del pavé, che caratterizzava la via, iniziati il 17 marzo, sono finiti. Da venerdì è stata ripristinata l’intera linea che dalla scorsa primavera ha viaggiato solo tra piazzale Abbiategrasso e Gratosoglio. Le attività erano iniziate fra le contestazioni, perché oltre ai normali disagi del caso, la sostituzione del pavé aveva creato malumori tra i residenti, affezionati alla storica pavimentazione tipica di Milano.

