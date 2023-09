«Al matrimonio un bambino con la congiuntivite e toccava il cibo: i genitori non hanno battuto ciglio. Sono allibita»

di Redazione web

Settembre è uno dei mesi più gettonati da parte dei futuri sposi che pensano di potere celebrare il loro matrimonio senza troppo caldo e senza l'atmosfera un po' cupa che appartiene all'inverno. Quindi, su Reddit, in questo periodo, ci sono molti utenti che raccontano le loro esperienze alle nozze di amici e parenti. Così, ha fatto anche una giovane donna che ha spiegato che tra gli invitati c'era anche un bambino un po' maleducato ma che ciò che più l'ha stupita è stato il comportamento dei genitori. La sua storia ha aperto un dibattito.

La vicenda

Una giovane donna ha raccontato cosa le è capitato alle nozze di alcuni amici: «Sono andata al matrimonio di due amici qualche mese fa. Mentre ero al rinfresco, ho visto un tavolo pieno di dolcetti (chi non ama i dolci?). Così, mi sono messa in fila e, all'improvviso, ho notato un bambino con forse il PEGGIORE caso di congiuntivite che abbia MAI VISTO (e sono un'infermiera!!), che affondava le sue manine nei vasetti di dolciumi. A nessun altro sembrava importare mentre di questo ragazzino si strofinava i suoi occhi gialli, pieni di pustole e piangenti e poi immergeva la mano nella gelatina. I suoi genitori erano dietro, lo guardavano e non gli dicevano niente. Sono rimasta allibita.

Ovviamente, ho rinunciato al tavolo dei dolci».

I commenti social

Sui social si è aperto il dibattito tra gli utenti che hanno letto la storia perché qualcuno si è schierato in difesa del bambino: «Poverino, non è nemmeno colpa sua, ma dei genitori che non l'hanno fermato» e qualcuno ha mostrato la propria vicinanza alla protagonista: «Io sarei andata a dirlo direttamente ai genitori».

