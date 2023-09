Scontrini, cena incubo con moglie e amiche: «Pensavano pagassi io il conto da 700 euro e adesso mi chiamano pezzente»

I primi appuntamenti in un coppia possono dimostrarsi molto pericolosi, soprattutto se il partner è abituato a fiumi di champagne e caviale e tu, magari, in tasca hai solo i soldi per una birra. Ma nessuno potrebbe mai immaginare di essere messo in imbarazzo dalla donna che ami e che hai appena sposato...

È quanto accaduto uno sfortunato sposo che è stato letteralmente umiliato dalla sua sposa durante una cena con delle sue amiche e che ha voluto sfogarsi sui social, raccontando la triste disavventura.

Sposo umiliato dalla moglie e le amiche

«Fino al momento del conto è stata una piacevolissima serata anche se, in realtà, ero già in ansia perché mia moglie stava decisamente esagerando - ha raccontato il giovane sposino su Reddit -. Lei quando è con le sue amiche organizza sempre cene costose e anche in questo caso non ha voluto badare a spese. Era la cena per festeggiare le nostre nozze e quindi ho chiuso un occhio. Ma al momento di pagare, mi ha gelato il sangue».

Secondo quanto ha raccontato il 24enne, quando il cameriere è arrivato al tavolo lo scontrino era davvero da capogiro: più di 700 euro in 4.

«A quel punto, ho fatto capire che avrei pagato solo la parte relativa alla mia e alla sua parte, escludendo però le due amiche. Prendo 350 euro e li lascio sul tavolo, andandomene via senza di lei». A quel punto, riferisce il giovane, ha atteso sua moglie a casa che era una vera e propria furia. «Mi ha iniziato a urlare contro dicendo che lei si era sentita in imbarazzo, perché lei aveva promesso alle sue amiche che avrei pagato io. Peccato che a me non avesse detto niente e che, molto probabilmente, non ha capito che disponibilità economica abbia... Le sue amiche l'hanno presa in giro e hanno anche aggiunto che sono un pezzente. Dopo il suo sfogo ho deciso di fare le valigie e andare a casa del mio amico senza aprir bocca».

«Adesso, però, sono in difficoltà - continua nel racconto -. I miei amici e la mia famiglia mi hanno detto che avrei dovuto far ricorso ai miei risparmi e offrire la cena e, probabilmente, mi rendo conto che ho regaito in modo eccessivo, soprattutto in una cena per festeggiare il matrimonio. Ho sbagliato?» chiede agli utenti social, sperando di ricevere dei pareri il più imparziali possibile.

La risposta del web

Tantissimi lettori si sono affrettati a rispondergli per rassicurarlo: «È davvero una str***a», scrive il commentatore che ha riscosso più successo tra i commenti. «Tua moglie avrebbe dovuto parlarne con te prima di dire ai suoi amici che avresti pagato, non dare per scontato niente. Tu non hai sbagliato».

«Sembra che tua moglie voglia uno sugar daddy più che un marito... e che lei curerà molto di più i rapporti con i suoi amici che quello con te. Cerca di parlarle, ma poi avvia le pratiche del divorzio, fidati di me», scrive un altro.

