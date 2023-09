Cosimo Corrado, youtuber italiano "Kazusan" scomparso da 2 giorni a New York. Il giallo della telefonata: ha risposto uno sconosciuto

di Redazione web

Un noto youtuber italiano è scomparso da due giorni a New York. Si tratta di Kazuosan, all'anagrafe Cosimo Corrado, 21 anni, originario di Salerno. Il giovane, che su YouTube vanta oltre 1 milione di iscritti sul suo canale, è arrivato a New York qualche giorno fa, ma da più di 48 ore non ci sono sue notizie. A denunciare l'accaduto è un altro youtuber, Captain Blazer, che sui social fa il punto della situazione. L'ultimo contatto con Kazuosan risalirebbe a sabato mattina, intorno alle 6.30, quando il giovane si trovava a Manhattan.

Kazuosan scomparso a New York

Da quell'ultima chiamata Cosimo non ha più risposto al telefono. Lo youtuber aveva due cellulari, uno dei quali è stato probabilmente smarrito dal ragazzo: a una telefonata avrebbe infatti risposto uno sconosciuto dicendo di aver trovato lo smartphone in strada.

Amici e familiari di Cosimo Corrado hanno diffuso un appello sui social, in italiano ed in inglese, chiedendo a chiunque sia in possesso di informazioni utili di mettersi in contatto con la polizia o direttamente con loro.

Gli ultimi contatti

Secondo quanto raccontato da Captain Blazer, Kazuosan sarebbe arrivato a New York venerdì. Avrebbe trascorso la notte in strada, senza tornare in hotel. Le sue carte di credito risulterebbero bloccate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 10:41

