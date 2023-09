«Mi sposo e mia moglie non sa che cercavo sesso facile. Temo che possa lasciarmi»

di Redazione web

Un futuro sposo si è sfogato sul web con gli utenti social ai quali ha raccontato la sua situazione: tra pochi mesi convolerà a nozze con la sua fidanzata alla quale, però, ha nascosto una parte del suo passato. Il protagonista della storia, infatti, spesso, ricercava esperienze di una notte che, tuttavia, non hanno significato mai niente. Ora, però, teme di essere lasciato nel caso in cui si dovesse confidare con la sua futura moglie.

«Su Instagram solo t**e e c**i, si sta trasformando in un sito soft porn»: il dibattito infiamma i social

«Mia moglie (la seconda) non vuole prendersi cura delle mie figlie: costretto a prendere una tata perché non sa fare nemmeno una zuppa»

La storia

Il ragazzo ha raccontato la sua storia su Reddit, il sito delle "confidenze": «Ciao a tutti! Tra pochi mesi io e la mia ragazza ci sposiamo e sono totalmente in crisi per colpa di una mia vecchia amica (o meglio, nemica). Io e la mia ragazza abbiamo entrambi 30 anni e conviviamo da 5. Quando abbiamo iniziato a frequentarci seriamente, lei mi ha chiesto un po’ del mio passato.. insomma con quante ragazze fossi stato prima di lei e io le dissi che avevo avuto due relazioni. Ovviamente, non le ho detto che per un periodo andavo a prostitute, insomma volevo del sesso facile e veloce senza dover “sudare” ma le mie amiche di un tempo mi avevano consigliato di non dire niente perché è un po’ da sfigati e una tipa seria come lei mi avrebbe scartato alla velocità della luce.

I commenti degli utenti

Dopo avere letto la storia del ragazzo, moltissimi utenti su Reddit hanno commentato con opinioni contrastanti: «Io se fossi in te non le direi niente perché ormai appartiene tutto al passato», «Se vuoi diglielo ma non credo possa succedere chissà cosa» oppure ancora «Io glielo direi perché, poi, nella vita non si sa mai e così, almeno, non ci sarebbero più segreti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA