La proposta di matrimonio al ristorante finisce male: «Non riuscivo a crederci». La sorpresa choc per la sposa

Una proposta di matrimonio al ristorante è finita decisamente male per colei che sarebbe dovuta essere sposa che si è ritrovata una sorpresa del tutto indesiderata. A raccontare la storia è la ragazza che si è sentita "vittima" di uno scherzo che non sembra aver gradito molto.

La donna ha raccontato che il suo fidanzato le aveva proposto di uscire insieme e trascorrere tutto il giorno fuori: «Certamente ho accettato perché non uscivamo insieme da molto tempo. Siamo andati al ristorante, abbiamo fatto una cena bellissima e romantica e in generale ci siamo divertiti molto. Stavamo parlando di una casa in cui stavamo progettando di trasferirci, chiacchieravamo un po' di tutto, quando all'improvviso...». Scopriamo insieme cos'è successo.

La falsa proposta di matrimonio

«Dopo circa 40 minuti dall'inizio della cena - ha spiegato la donna su Reddit -, Andrew si è inginocchiato e ha tirato fuori una piccola scatola dalla tasca. Il mio cuore ha smesso di battere.

Poi la domanda per eccellenza: «Mi vuoi sposare?». La donna senza pensarci due volte ha ammesso: «Ovviamente ho detto di sì! Ma pochi secondi dopo, Andrew scoppiò a ridere mentre apriva la scatola dove invece dell'anello, all'interno c'era scritto 'È solo uno scherzo'».

Devastata, la donna gli ha dato uno schiaffo in faccia con le lacrime che le rigavano le guance. Lo ha lasciato seduta stante prima di correre fuori dal ristorante. Dopo la fuga dal ristornate, la donna ha spiegato: «Oggi mi ha mandato messaggi e mi ha chiamato ma non ho risposto perché mi sento così triste, tradita e soprattutto arrabbiata. Pensavo che fosse serio, ma così non è».

In molti, sul forum, le hanno detto che ha fatto bene a lasciarlo e che almeno avrebbe potuto rilanciare con una contro proposta che fosse: «Dai era uno scherzo, ma ti voglio sposare lo stesso», invece, la loro storia è finita al capolinea.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 18:14

