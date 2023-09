Sposati da 11 anni e con 3 figli scoprono di essere cugini con un test del DNA: «Abbiamo scelto la famiglia»

di Redazione Web

Sposati da anni scoprono di essere cugini e scelgono di rimanere insieme. Celina Quinones, 37 anni, e suo marito Joseph, 44 anni, del Colorado, negli Usa, hanno iniziato la loro storia d'amore quando si sono conosciuti per la prima volta ad una festa di Halloween. Si sono innamorati e poi sposati, ma dopo anni hanno scoperto di avere un legame di sangue.

Marito e moglie da 10 anni, la scoperta choc: «Assurdo siamo cugini»

La scoperta choc

La coppia ha deciso di sposarsi pochi mesi dopo l'incontro. Dopo tempo, però, Celina ha scoperto di poter ottenere una grossa eredità e si è sottoposta a un test del DNA: «Abbiamo deciso di fare il test del DNA, ed è stato allora che lo abbiamo scoperto», spiega Celina, rivelando di aver capito che lei e il marito erano cugini, «Avevo un po' di mal di stomaco. Nella mia testa, pensavo che avremmo dovuto divorziare», poi però hanno scelto di tenere unita la loro famiglia e di continuare a stare insieme.

La scelta di vita della coppia

«È stato un momento cruciale per noi perché non dovresti stare con tuo cugino e non volevo dirlo, ma è andata così». La coppia ha spiegato che l'amore che li lega va ben oltre lo choc di questa notizia e la loro scelta è stata per la vita. Nel tentativo di essere trasparenti riguardo la loro storia hanno deciso di condividerla su TikTok ma sono stati travolti dalle polemiche di chi ha giudicato la loro relazione "malata".

