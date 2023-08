Marito e moglie da 10 anni, la scoperta choc: «Assurdo siamo cugini», il video indigna gli utenti di TikTok

Il test del Dna non mente mai. E anche quando il responso è inimmaginabile, niente e nessuno può obiettare qualcosa. È il caso di una coppia di sposi con tre figli che ha fatto una scoperta davvero sconcertante. I due, marito e moglie da 10 anni, stanno insieme da ben 17 anni e mai avrebbero potuto immaginare che il Dna sconvolgesse la loro vita.

Il motivo? Dallo studio dei loro genomi è risultato che i due sono cugini. Una scoperta choc che la donna ha voluto condividere sui social network, facendo subito diventare virale la notizia.

Marito e moglie, ma anche cugini

Celina e Joseph Quinones sono i protagonisti di una storia che sta facendo discutere molto su TikTok. I due vivono in Colorado, negli Stati Uniti, e nel tempo hanno costruito la loro famiglia. La curiosità di Celina di scoprire le origini sue e del marito, li ha spinti a fare il test del Dna.

Joseph, infatti, oltre a essere suo marito è anche suo cugino. Una notizia davvero sconvolgente che lei ha voluto pubblicare sui social, ma la reazione degli utenti del web, probabilmente, non è quella che si sarebbe aspettata.

«Ho sposato mio marito nel 2006. Senza pensarci abbiamo avuto tre figli. E adesso abbiamo scoperto di essere parenti, siamo cugini - ha detto nel filmato -. Consiglio a tutti di parlare al primo appuntamento delle vostre origini, eviterete di fare come noi», ha ironizzato. Ma gli utenti di TikTok non sono proprio riusciti a vedere l'aspetto ironico della vicenda.

La reazione del web

Il filmato ha riscosso un enorme successo, arrivando a oltre 4 milioni di visualizzazioni. In molti hanno consigliato ai due di interrompere la loro relazione all'istante. Altri, invece, hanno chiesto delucidazioni sullo stato di salute dei loro tre figli. Ed è per questo che la donna ha dovuto fare altri video per spiegare meglio la situazione.

«Per quanto la notizia ci abbia devastato, noi siamo felici e innamorati e non ci lasceremo. E, sì, tranquilli i nostri figli hanno 10 dita delle mani e dei piedi e sono sanissimi», ha precisato la donna. «Non cambierei mio marito per niente al mondo: saremo cugini e sposi per sempre, fatevene una ragione».

