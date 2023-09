Matrimonio con i panini McDonald's, la sposa si difende dopo le critiche: «Invitati contenti, volevo risparmiare»

di Redazione Web

Un matrimonio come tanti altri, se non fosse per il cibo del McDonald's servito agli invitati anziché le classiche tre o più portate al tavolo. Sicuramente il "grande giorno" non è famoso per essere "fast" quando si tratta di cibo: impossibile dimenticare le ore seduti ad attendere gli antipasti, i primi, i secondi e i contorni, ovviamente conditi da vino e bibite di vario genere.

Questa coppia di sposini francesi, tuttavia, ha deciso di fare le cose in maniera diversa. Thomas Billaudeau, 27 anni, e sua moglie Ophélie, di 25, sono entrambi di Parigi - capitale della moda e dell'eleganza - eppure da molti sono stati accusati di non avere buon gusto, secondo quanto riportato dal DailyMail. Dopo che lo sposo ha postato su TikTok il video dell'arrivo delle classiche buste del McDonalds (taggandoli e ringraziandoli), gli utenti si sono divisi tra chi è a favore e chi è assolutamente contro la decisione di servire cibo della nota catena di fast-food americana.

La reazione dei social

Gli sposini hanno ordinato più di 300 panini, pepite di pollo e altri prodotti del McDonalds per i loro ospiti e nel video - che ha superato i 2 milioni di visualizzazioni - è possibile vedere gli applausi e la gioia degli invitati all'arrivo del fattorino con il cibo.

Tuttavia, in molti hanno accusato marito e moglie di essere tirchi e di avere davvero poco buon gusto nel servire quel tipo di cibo a un matrimonio. In tanti si lamentano della qualità del McDonalds, scrivendo che «per quello stesso prezzo avreste potuto pagare qualcuno e farvi preprare qualcosa di qualità», mentre altri affermano che fosse successo a loro sarebbero rimasti a casa anziché partecipare al matrimonio.

In molti, d'altra parte, si dicono completamente d'accordo con la decisione, affermando che è di gran lunga preferibile mangiare McDonald al matrimonio invece di «indebitarsi a vita».

La coppia ha chiarito la decisione dicendo al quotidiano francese Le Parisien: «Abbiamo visto i prezzi di alcuni catering ma sono difficile quando si tratta di mangiare. Avevo paura di pagare per qualcosa che poi alla fine non ci sarebe piaciuto. Così è stato più economico e tutti hanno apprezzato».

