Sposati da 3 anni, marito e moglie scoprono di essere cugini: «Vorremmo fosse uno scherzo». Cosa hanno deciso di fare

Dopo tre anni di matrimonio hanno scoperto di essere cugini. La coppia, che è conosciuta su TikTok per i video in cui condivide momenti di vita in famiglia, ha sorpreso i follower con l'annuncio di una notizia che potrebbe essere per molti sconvolgente, e hanno anche dichiarato cosa intendono fare ora che conoscono la verità.

Sposati da tre anni, sono cugini

Tylee e Nick Waters sono una coppia dello Utah, Stati Uniti, con un profilo pubblico su TikTok che conta oltre 26.000 follower. Ma non sono stati i contenuti su coppia e famiglia che sono soliti pubblicare a rendere il loro account virale, piuttosto la confessione di una scoperta davvero inaspettata. «Dopo tre anni di matrimonio abbiamo appena scoperto di essere cugini», ammette la coppia senza nascondere il disappunto: «Vorremmo che fosse uno scherzo».

I commenti

Una rivelazione che non ha tardato a diventare virale, con più di cinque milioni di visualizzazioni e commenti di ogni genere al riguardo: da chi chiede quale decisione hanno preso al riguardo, a chi ha condiviso storie simili. «Vi assomigliate molto», «Il cugino di mio padre ha sposato suo fratello», «Mio marito ed io siamo cugini di decimo grado. Quasi tutti quelli che conosco nello Utah sono in qualche modo miei cugini», sono solo alcune delle reazioni degli utenti.

La decisione finale

Dopo che il video è diventato virale e viste le numerose reazioni ricevute, la coppia ha assicurato che il divorzio non fa parte dei loro piani e che la scoperta non influenzerà le loro vite.

