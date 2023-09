In bilico sul trampolino, la foto di fidanzamento dell'influencer finisce male: «Cosa può andare storto?», poi la caduta

di Redazione web

Il fidanzamento ufficiale con la persona che si ama è sicuramente una delle tappe più emozionanti in una relazione, ed è naturale volerlo annunciare con entusiasmo ad amici e parenti. Se poi i partner coinvolti hanno una discreta visibilità sui social, è inevitabile che la bella notizia voglia essere comunicata anche ai follower. Ma non è detto che tutto vada per il verso giusto: ne sa qualcosa una influencer che, per registrare il video da condividere su TikTok, è rimasta vittima di un doloroso incidente.

Video di fidanzamento finisce male

Issabela Vásquez ha voluto coinvolgere gli oltre 920mila follower che ha su TikTok nel momento di felicità che stava attraversando, e ha pubblicato diversi video: da come ha spiegato del fidanzamento alla famiglia a come è stato il momento in cui ha ricevuto l'anello. In preda all'euforia, Vásquez ha inondato il suo account TikTok di video idilliaci da Mykonos, dove il suo partner le ha fatto la proposta di matrimonio e dove hanno raccolto momenti che illustrano la loro gioia. Tuttavia, per catturare queste immagini magiche, è stato necessario un piccolo sacrificio. «Facciamo questo video del fidanzamento...

I commenti

Il video ha sctenato i commenti degli utenti, che si sono preoccupati per l'incidente e sono stati sollevati nell'appprendere che non si è trattato di nulla di grave. «Tutti hanno visto il colpo, io ho visto che ha quasi sbattuto la testa contro il muro». «Almeno non ti sei rotta il collo contro il muro». «Pessima pianificazione...non hanno pensato alla caduta, solo alla foto o al video». «Devi studiare la fisica di base». Alcuni dei commenti al video del fidanzamento fallimentare.

