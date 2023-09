Parcheggio impossibile, la moglie dà indicazioni (sbagliate) al marito: la sconfitta dopo decine di manovre

di Redazione web

Il marito prova a parcheggiare l'auto e la moglie dà indicazioni (sbagliate) per aiutarlo nell'impresa. Una scena che a molti potrebbe risultare familiare, e che è diventata virale in un video pubblicato sui social. Un automobilista alla guida della sua Volkswagen Polo sembra essere in evidente difficoltà quando si tratta di parcheggio, e la sua consorte non gli è affatto d'aiuto: dopo decine di manovre in uno stallo piuttosto ampio, la coppia si allontana sconfitta.

Il video virale

Il video è stato pubblicato su TikTok da un utente che ha assistito alla scena in diretta, probabilmente dalla finestra di casa, e in poche ore è diventato virale con quasi un milione e mezzo di visualizzazioni.

I commenti

Il video ha collezionato migliaia di commenti di diverso genere, ma tutti molto divertiti dalla scena. «Che bello l’amore dopo tanti anni si vede che si amano ancora», scrive con ironia un utente. «Anche se sono in casa, nel dubbio ho girato anche io il volante a destra onde evitare di esser rimproverato pure io», scrive un altro. «La signora è possseduta dal mio istruttore di scuola guida», commenta un terzo.

