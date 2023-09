Ritira il tagliando del parcheggio e al suo ritorno trova multa da 30 euro: «Mi sono allontanato 80 secondi»

di Redazione web

​Lascia l'auto in parcheggio, scende per pagare la sosta poi la brutta sorpresa: «Multa di 30 euro, mi sono allontanato per 80 secondi». Sono ormai quasi quotidiane, le proteste che arrivano all'Adico degli automobilisti multati (soprattutto) dagli ausiliari del traffico per soste di qualche minuto nel parco di San Giuliano, a Mestre, (dove il parcheggio è gratuito ma richiede lo stesso l’esposizione del talloncino). In particolare, le “vittime” contestano la sanzione comminata a chi è sceso dall’auto proprio per ritirare il tagliando da esporre sul cruscotto. Pochi secondi che si trasformano in 30 euro di contravvenzione.

La multa per il parcheggio

«Ho lasciato l’auto parcheggiata nell’area di sosta di San Giuliano - racconta, per esempio, un nostro iscritto in una concitata mail inviata all’associazione - dovevo recarmi un secondo nella zona del bar che dista 45 metri per prendere la mia compagna e poi tornare subito in macchina.

«In altre occasioni - commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - abbiamo sottolineato il comportamento degli ausiliari ma anche dei vigili che a volte sembra proprio orientato a dare più multe possibili. Per esempio quando si effettuano i controlli pochi minuti prima delle otto di sera, si trovano molte irregolarità dato che diversi automobilisti non fanno il biglietto a pochi minuti dalla fascia oraria serale e notturna. Per carità, la sanzione è legittima ma ci pare forzata. Qualche giorno fa abbiamo visto noi stessi alcuni vigili multare una persona che era scesa un attimo dall’auto a prendere il pane. Ci ha stupito il fatto che abbiamo scritto la sanzione mentre erano ancora seduti in auto per poi scendere e consegnarla al diretto interessato, esterrefatto. Torniamo di nuovo sulla questione proprio per le tante proteste provenienti negli ultimi giorni da cittadini sanzionati a San Giuliano. E’ probabile che si siano inaspriti i controlli in quell’area dove, torniamo a sottolinearlo, il parcheggio comunque sarebbe gratuito».

