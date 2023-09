Auto intrappolata, il proprietario dopo aver suonato il clacson per 20 minuti la spinge via

di Redazione web

Nelle grandi città, non è raro trovarsi vittima di gesti incivili in strada. Di automobilisti che incuranti degli altri cittadini, lasciano auto in doppia fila, impedendo di uscire a chi, invece, ha posteggiato in modo regolare. A chi non è capitato di passare minuti a suonare il clacson, nella speranza di veder arrivare il proprietario del mezzo che ha impedito di uscire.

A Roma, in alcuni quartieri in particolare, trovare un parcheggio è una vera impresa, ma questo non giustifica nessuno a lasciare il proprio veicolo davanti ad un'altra macchina, mettendo in difficoltà, la persona che ha necessità di andare via.

Auto spinta via

E' quello che è accaduto nel quartiere Tuscolano della capitale, uno dei più popolosi di Roma, in cui il proprietario dell'auto, dopo aver suonato il clacson ed atteso invano che qualcuno arrivasse per circa 20 minuti, ha deciso di passare all'azione. Non chiamando la polizia di Roma Capitale per la rimozione dell'auto, ma spingendo l'auto con la propria per uscire finalmente dal parcheggio.

Scena virale

Un utente, attirato dal clacson, ha ripreso la sequenza, in cui il proprietario spinge la vettura, dopodiché ha inviato il video ad un profilo Instagram dedicato alla sosta selvaggia, ed ovviamente il filmato sta facendo il giro dei social.

