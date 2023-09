Si finge vittima di un pirata della strada e prende un mese di malattia: era solo un trucco per non andare al lavoro

di Redazione web

Ha simulato di essere stato vittima di un incidente, dandosi malato per un mese, evitando così, di andare al lavoro. A Voghera, in provincia di Pavia, un uomo si è recato in pronto soccorso per chiedere assistenza, dopo essere stato colpito da un'auto, che non si è fermata neanche a prestargli soccorso, scrive Il Giorno.

Racconto falso

L'uomo, cittadino extracomunitario residente a Voghera, ha chiamato il suo datore di lavoro, raccontandogli quanto accaduto, e che il medico delll'ospedale gli ha prescritto cinque giorni di convalescenza. Malattia che dai cinque giorni si è allargata fino ad un totale di 30 giorni, retribuiti come prevede la normativa nazionale, dall’Inps.

Polizia si insospettisce



Salvo scoprire, che in realtà, l'uomo non era stato investito da nessun pirata della strada; a fare ulteriori indagini sul suo conto sono stati gli agenti della polizia locale di Voghera, che insospettiti dalle dichiarazioni contraddittorie dell’uomo, hanno svolto diverse indagini.

Denunciato

Un falso incidente stradale messo in scena dall'uomo, che è stato smascherato e che al lavoratore è costato la denuncia in stato di libertà per simulazione di reato e truffa ai danni dello Stato.

