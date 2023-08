Col fuoristrada sulle dune protette, resta bloccato nella sabbia: maxi multa in arrivo

di Redazione web

Con la sua auto fuoristrada, forse pensava di poter fare qualsiasi cosa. Anche attraversare le dune della spiaggia di Torre dei Corsari ad Arbus, in Sardegna. Ma lì, l'uomo 44enne, sardom non poteva proprio passare, nonostante la sua voglia di avventura. Alla guida c'era un meccanico, originario di Guspini, che ha avuto l'idea - pessima - di mettersi alla guida del suo 4x4 per vivere l'avventura in una delle più note località turistiche della bellissima Sardegna.

Bravata illegale

Peccato che la sua auto è rimasta arenata nel passaggio sulla sabbia, ed il meccanio, non ha potuto far altro che chiedere aiuto ad un carro attrezzi per far portare via la sua fuoristrada. Ma a quel punto, la bravata non poteva passare inosservata e la bravata del 44enne è stata segnalata al comune, che ha applicato la sanzione relavita alla violazione della normativa, che prescrive il divieto di occupazione, sosta o calpestio delle dune e relativa vegetazione.

Tutto a suo carico

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 17:02

