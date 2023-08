Ladro finge di chiedere un'informazione e scippa la collanina a un uomo: non sapeva di essere ripreso

di Redazione web

Due signori anziani che parlano vicino ad un'auto parcheggiata, mentre sullo sfondo si vede un'altra vettura, che si avvicina in retromarcia e si accosta al marciapiede; un giovane uomo cammina e si dirife verso la coppia di uomini. Uno di loro si gira ed il giovane incerto, finge di essere confuso e prosegue a camminare.

I due anziani, però, intuiscono che c'è qualcosa di strano, mentre l'auto in fonda resta con la portiera aperta. Poi si vede di nuovo il giovane tornare verso l'auto parcheggiata, che ritorna dai due uomini chiedendo informazioni su una via, i due si guardano e lui come un fulmine gli stacca la collana, presumibilmente d'oro, dal collo e scappa via a bordo dell'auto con il palo dentro a motore acceso.

Vittima lo insegue

E' la sequenza immortalata da una telecamera di videosorveglianza situata lungo via Tor de Cenci, a Roma, che è finita su Welcome to Favelas e si rifesce a sabato 26 agosto, quando è avvenuto lo scippo in strada. Dopo che il malvivente gli strappa la collana, i due lo inseguono ma il giovane è veloce e l'anziano resta smarrito, privo della collanina.

