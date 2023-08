Rapper Paky, provocazione al concerto: «Chi non salta è un carabiniere di m...». La sindaca: episodio inaccettabile

di Redazione web

Dal palco di Latina ha incitato i suoi fan ad insultare i carabinieri. L'artefice è il rapper Paky, nome all'anagrafe, Vincenzo Mattera, che lo scorso 24 agosto, dallo stadio Francioni del capoluogo pontino, nel mezzo dello show, tra un brano e l'altro ha detto: «Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un c... di carabiniere pezzo di m…».

Senza alcun motivo.

Per Paky, 24 anni, è scattata subito la denuncia da parte dell'Arma per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

Episodio inaccettabile

Il rapper, nato a Secondigliano, ma cresciuto a Rozzano nel milanese, si stava esibendo all’Explosive Festival di Latina e la sua performance era tra le più attese della serata.

«Quanto accaduto è inaccettabile», sono le parole del sindaco di Latina, Matilde Celentano, «per il massimo rispetto che la comunità di Latina nutre nei confronti del corpo dei carabinieri...

Delusione dei fan

Infatti, mentre Paky era sul palco, come avviene in qualsiasi evento pubblico, erano in servizio diversi militari dei carabinieri, per garantire la sicurezza di tutti, artisti compresi.

Al festival pontino, tra l'altro, oltre all'episodio di Paky, c'è anche un altro momento che non è stato apprezzato dal pubblico: l'assenza di Geolier, un altro artista che non si è proprio presentato sul palco, senza alcuna spiegazione e che era atteso da ore.

