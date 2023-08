Morgan furioso col pubblico al concerto: «Se volete dei personaggi, andate da Fedez». Poi, l'insulto omofobo: fro**o di me**a

di Valerio Salviani

Morgan perde le staffe e insulta il pubblico al festival della bellezza di Selinunte, in Sicilia. Durante lo spettacolo, il giudice di X-Factor ha rivolto una serie di insulti verso gli spettatori, sfociando a un certo punto anche nell'omofobia («fr**io di me**a», ha urlato dal palco). A scatenare la rabbia dell'ex leader dei Bluvertigo sarebbe stata la richiesta di uno degli spettatori: «Facci un pezzo di Battiato». A quel punto, Morgan non ci ha visto più.

Cosa ha detto Morgan

Il cantante ha preso in mano il microfono e ha cominciato lo show, ma non quello musicale. Bensì, quello delle parolacce e degli insulti. «Mi stai rompendo i co**ioni a me, che ti sto dando una cosa. State zitti, basta! Avete rotto il ca**o! Ho dei sentimenti!», ha detto urlando Morgan, mentre il pubblico osservava impietrito. «Non sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh o Fedez». Poi, l'insulto più grave. «Vai a fare in c**o, fr**io di me**a», ha urlato rivolgendosi a uno degli spettatori che sedevano tra le prime file. A quel punto sono cominciati i "buu" del pubblico.

«Questa è arte»

Morgan ha poi provato ad andare avanti con lo spettacolo. «Non mi disturba, sono abituato a cose più gravi. L'indignazione ce l'ho io, perché ci siete voi al mondo», ha detto, prima di ricominciare a prendersela con lo spettatore che l'ha fatto infuriare: «Cosa ridi? Hai una faccia da schiaffi, mi ricordi Aldo Grasso».

Il festival della bellezza diventa festival dell’insulto ma non certo per colpa degli organizzatori. Protagonista il cantante Morgan che ha coperto il pubblico di insulti al culmine del suo concerto a Selinunte. Una vicenda assurda quella andata in scena ieri sera da parte dell’artista che non è nuovo ad episodi del genere. la memoria corre facilmente a Sanremo ed alla lite con Bugo, con quale cantava in coppia, andato via all’improvviso nel pieno della performance. A scatenare la reazione del cantante sarebbe stata una richiesta arrivata dal pubblico. Qualcuno ha chiesto una canzone di Battiato e Morgan ha perso la testa. “Io ho dei sentimenti, non sono un personaggio” ha detto prima a chi gli aveva avanzato la richiesta, poi si è rivolto a tutto il pubblico prendendosela anche con altri colleghi “Andata a vedere e ascoltare altri” ha detto facendo nomi e cognomi in modo palesemente denigratorio nei confronti di altri artisti. La scena andata avanti a lungo A un certo punto sembrava che si stesse calmando “Visto che comunque sono un signore ve lo dimostro” ha detto e sembrava che stesse preparandosi a intonare le note della canzone richiesta ma po giù altre offese al pubblico anche ad personam additando prima questo e poi quello spettatore, uno sol perché rideva della situazione (probabilmente imbarazzato) un altro per le sue presunte preferenze sessuali. La protesta del pubblico dal fondo della platea iniziavano a piovere le proteste al grido di “ma smettila” e questo fomentava ulteriormente l’atteggiamento del cantante. Il video di quanto accaduto veniva ripreso e postato da diversi spettatori sui social accompagnato da proteste di vario tipo “Spettacolo indecente di Morgan al parco archeologico di Selinunte…non ci sono parole” scrive Giuseppe “Serata rovinata” scrive Maria. In tanti postano il video o spezzoni della vicenda ed è bufera social sul cantante

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 11:04

