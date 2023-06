Morgan, il suicidio del papà raccontato nei dettagli dolorosi a Muschio Selvaggio: «Me ne sono vantato»

di Redazione Web

Morgan è stato ospite nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra. Il cantante ha ripercorso i momenti più difficili della sua vita raccontando della morte del suo papà.

Morgan ha raccontato in che modo suo padre si è tolto la vita: «Me ne sono vantato. È un gesto dissociativo, un gesto disperato. Usi questa cosa, cercando di trovarci dentro un’utilità - ha sottolineato Morgan -. Perché altrimenti, oltre al danno hai una beffa. È stato spontaneo. L’ho sentito il giorno del funerale, ho sentito un privilegio di essere figlio di un suicida. È iniziata quel giorno la mia filosofia. Perché la filosofia è chiederti: che cos’è questo?».

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

X Factor, tra Morgan e Ambra Angiolini scoppia la lite: ecco cosa è successo

Morgan dà dell'asino a Fedez? «Se vuoi sfidarmi fallo sul piano delle competenze musicali»

Morgan e il suicidio del papà

«Il mio papà si è tolto la vita tagliandosi le vene in un modo veramente elegante - ha sottolineato Morgan a Muschio Selvaggio -.

«Una forma artistica»

«Cosa posso fare se non trovare una forma artistica nella morte di mio padre? Mi è sempre venuto un punto di domanda gigantesco - ha raccontato Morgan -. Il padre è l’istituzione, è l’uomo che ti insegna il bene e il male. È l’uomo che ti fa conoscere il mondo. Implode, sparisce, decide lui di dire basta. E da quel momento ti cade tutto. Perdi tutto quello che sapevi della vita fino a quel mondo. È come un governo che fa un golpe. Il suicidio non è un atto egoistico, ma è un atto folle. Tu non vedi niente. Guardi e non vedi perché è tutto buio. Non c'è uscita e non trovi più l'uscita».

Fedez è rimasto particolarmente sorpreso del fatto che Morgan riesca a dare una connotazione artistica al suicidio del papà.

Morgan ha infine raccontato di aver dovuto sopperire a una mancanza davvero importante: «Allora metti in dubbio tutto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA