Morgan dà dell'asino a Fedez? «Se vuoi sfidarmi fallo sul piano delle competenze musicali»

La nuova edizione di X Factor non è ancora iniziata ma tra i due giudici, Morgan e Fedez, è già iniziato un duello a distanza. La novità di questa edizione è che Morgan, dopo nove anni di assenza, tornerà al reality. Tutto ha avuto inizio con una frase pronunciata da Fedez alla presentazione di Love mi 2023, il concerto di beneficenza che tornerà con una seconda edizione. «Spero solo che sia professionale e che arrivi in orario. No, non è scontato perché in passato non è mai stato così», ha sottolineato Fedez parlando di Morgan.

Nelle ultime ore, Morgan ha risposto alle parole del cantante pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Fedez parla di Morgan, a X Factor "guerra" in vista? «Spero sia professionale»

La risposta di Morgan a Fedez

Morgan ha deciso di rompere il silenzio e di replicare alla frecciatina del cantante sul suo profilo Instagram. «Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano delle competenze musicali, non su quello della disciplina, cosa che non c'entra nulla con l'arte.

Ma non è finità qui. Infatti, tra i commenti del suo stesso post, il cantante ha aggiunto: «Credo che alla domanda: "cosa è un do maggiore" si trasformerebbe in Ciuchino di Shrek».

Adesso cosa accadrà? Fedez deciderà di replicare al suo collega?

Non ci resta che aspettare.

