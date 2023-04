X Factor, Morgan torna in giuria: prenderà il posto di Rkomi. Michielin verso la conferma

di Redazione web

Morgan torna a casa. Sarà giudice di X Factor, a 9 anni di distanza dall'ultima volta. Come riporta Il Messaggero, l'ex leader dei Bluvertigo prenderà il posto di Rkomi, che pure aveva convinto nella sua prima esperienza. Per l'ufficialità manca la firma, ma le trattative tra la produzione e il 50enne cantautore brianzolo sarebbero già andate in porto. Il riavvicinamento con il programma c'era già stato nell'ultima edizione, quando Morgan era stato ospite.

La giuria del prossimo X Factor

Insieme a lui, confermato il resto del cast. Ci saranno, dunque, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez, che aveva già annunciato la partecipazione. «È stata un'edizione in cui finalmente ho respirato l'aria che c'era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono», aveva detto commentando le voci su un possibile ritorno del format in Rai. Verso la conferma come conduttrice Francesca Michielin. Nell'ultima edizione hanno trionfato i Santi Francesi, dominatori assoluti dello show già dal primo live.

