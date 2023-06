X Factor, tra Morgan e Ambra Angiolini scoppia la lite: ecco cosa è successo

di Redazione web

X Factor sta tornando e le registrazioni delle prime selezioni del talent sono iniziate ieri, 12 giugno. La giuria di quest'anno è stata riconfermata con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, mentre Rkomi ha lasciato il posto a Morgan. Quest'ultimo ha annunciato il suo ritorno nel talent con un post su Instagram dal titolo "Il piacere, l'onore, la sfida", ma forse la sfida interna (quella tra i giudici) è già iniziata ancora prima degli show di X Factor. Durante la prima giornata di registrazione ci sarebbe stata molta tensione tra due giudici in particolare. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Morgan e i «commenti fuoriluogo»

Ieri si è svolta la prima giornata di registrazione delle selezioni per il talent show X Factor. Il pubblico presente non ha potuto fare a meno di notare la tensione tra due giudici in particolare. Nonostante in molti abbiano pensato immediatamente ad un litigio tra Fedez e Morgan, questa volta il rapper milanese non ha ancora litigato con nessuno.

A quanto pare, secondo alcuni ragazzi presenti tra il pubblico durante la registrazione della puntata, Morgan e Ambra Angiolini avrebbero passato tutta la giornata a litigare tra loro e a lanciarsi battutine. Il motivo? Morgan avrebbe commentato l'aspetto fisico delle aspiranti concorrenti e Ambra Angiolini l'avrebbe trovato di cattivo gusto e poco rispettoso.

L'attrice romana, probabilmente, vorrebbe essere sicura che i concorrenti non si sentano in imbarazzo e non mettano a rischio la loro esibizione sul palco di X Factor a causa di questi «commenti fuoriluogo» che avrebbe detto Morgan, stando alle voci dei ragazzi che si trovavano tra il pubblico.

Per adesso né Ambra Angiolini, né Morgan hanno confermato o smentito la notizia circolata sul web... restiamo in attesa di sviluppi.

