Ambra Angiolini, il nuovo tatuaggio con le farfalle: «Mi ero fatta una promessa». Il significato (c'entra l'addio con Renga)

Ambra Angiolini ha annunciato la sua rinascita dopo un brutto momento e lo ha fatto sui social mostrando un tatuaggio. La conduttrice e attrice ha spesso parlato del periodo difficile che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, dopo la separazione da Renga prima e da Allegri dopo, ma si è sempre fatta coraggio per andare avanti e ha voluto sottolinearlo in modo simbolico attraverso un tatuaggio.

Il post su Instagram

L'attrice su Instagram ha voluto mostrare e dimostrare che i momenti bui e difficili possono, e devono, diventare nuova linfa vitale. Nel post che accompagna la foto Ambra spiega: «Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini “ Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere “ ( Alda Merini ) … sono uscite».

Il riferimento

Il riferimento è all'anno in cui si è ufficializzata la sua separazione con Renga, che in più occasioni ha spiegato essere stato il più grande fallimento della sua vita. Da allora Ambra si è concentrata sui suoi figli cercando di continuare a garantire loro la stessa serenità familiare. Oggi, dopo un lungo percorso ha superato le difficoltà maggiori ed è pronta a "rinascere" e volare, come lei stessa ha precisato.

Il nuovo fidanzato Andrea Bosca

Ambra Angiolini sta vivendo una nuova love story. Il fortunato si chiama Andrea Bosca, del quale si sarebbe innamorata sul set della fiction di Rai1 “Protezione civile”, in cui entrambi sono i protagonisti.

Dopo le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna che li ritraeva insieme tra le strade di Roma, l'attrice 45enne ha confermato la relazione attraverso degli scatti condivisi sui social.

