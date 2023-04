Uomini e Donne, Marco fa una confessione choc ma la reazione di Silvia divide il pubblico: «L'ha umiliato»

di Redazione Web

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne la storia di Silvia e Marco del trono over. Il cavaliere è arrivato da poco nel programma, iniziando di recente la conoscenza con la dama. Nel corso di una cena fuori i due hanno avuto modo di conoscersi meglio e Marko si è confidato con Silvia spiegando di essere in difficoltà a causa dopo aver perso il lavoro.

La reazione di Silvia

Pare che dopo questa confessione, il pubblico abbia notato la reazione poco comprensiva di Silvia. La dama avrebbe storto il naso e quando le è stato fatto notare non smentisce, anzi ci tiene a precisare che al momento ha solo bisogno di serenità e non di sorbirsi i problemi altrui. Silvia spiega di essersi trovata in una situazione dimile anche lei, ma ora che ha un nuovo lavoro e ha ritrovato la serenità vorrebbe vivere con una persona che sia serena.

Le polemiche

Le sue affermazioni non sono piaciute a tutti. Una parte si è schierata dalla parte di Silvia di UeD, riuscendo a comprenderla, così come Tina. Ma anche se molti le danno ragione criticano il modo in cui ha umiliato Marco. Silvia spiega che lei non si sente coinvolta anche per la mancata attrazione verso Marco e Gianni Sperti l'accusa duramente di essere materialista e di pensare solo al benessere economico e non all'amore. Se Silvia Tiene il punto sulle sue motivazioni però, in effetti, il cavaliere non riesce a non nascondere la delusione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 11:42

