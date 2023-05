Ambra Angiolini choc: «Io bulimica a 13 anni. Ero incapace di chiedere aiuto, mangiavo per sfogarmi»

di Redazione Web

Una storia di sofferenza e di rinascita, rischiando di cadere nella potenza delle etichette e del chiacchiericcio mediatico e chiudendo le porte a un baratro che sembrava poterla ingoiare. Un racconto sincero e senza veli è quello di Ambra Angiolini in un'intervista con Carlotta Vagnoli per Basement Café by Lavaza. L'attrice ha parlato del disturbo alimentare contro il quale ha lottato per anni durante l'adolescenza. «Sono diventata bulimica a 13 anni per un cancro all'anima», ha spiegato l'attrice.

Dietro la ragazzina allegra di Non è la Rai, in realtà si nascondeva un'adolescente fragile e con molte insicurezze che l'hanno portata alla bulimia. Secondo Ambra Angiolini è importante non «minimizzare» questa malattia. «Non minimizzare, non la rendete la malattia delle ragazzette che vogliono essere 90-60-90. Perché è ingiusto. Si chiama malattia e va curata, va fatta ricerca», ha scpiegato l'attrice.

L'attrice ha rivelato che molti genitori vorrebbero sapere da lei cosa fare per aiutare un figlio bulimico. «La cosa più efficace, per me, sono stati dei bigliettini lasciati da mia mamma a caso, come dico io, in altezza vomito, in bagno, dove mi si diceva semplicemente che qualsiasi cosa io avrei scelto di fare in quella situazione per le andava bene», ha raccontato Ambra. «Mangiare era un modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri».

Ambra Angiolini ha vinto la sua battaglia da anni, ma non ha dimenticato cosa significa provare determinate sensazioni e soprattutto custodire nella mente pensieri che rimbombano a suon di tamburo e che possono farti veramente male. Per questo ha fatto tante campagne contro la bulimia e per questo motivo continua a parlarne in pubblico. «Lasciate tracce d’amore, non cercare di risolvere. Perché quella è una soluzione che troviamo noi nel nostro viaggio», ha concluso l'attrice.

