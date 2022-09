X Factor, Ambra Angiolini e la battuta ironica per Francesca Michielin che fa ridere tutti

Tutto pronto per la nuova edizione del talent: Ambra Angiolini e Francesca Michielin si scambiano battute per l'inizio di X Factor 2022

Emozionatissima ma anche molto a suo agio Francesca Michielin che già durante la prima puntata di Audition in onda giovedì ha dato prova di grandissima personalità: «Provo un'emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati 10 anni ma il palco di X Factor ti fa venire i brividini. Credo sia bellissimo vedere così tanto tanto talento quest'anno. Mi emoziono molto e dissento, mi prendo male se eliminano qualcuno poi mi ricentro».

Photo Credits: X FACTOR 2022 FOTO (© Virginia Bettoja) Music: "Summer" from Bensound.com

