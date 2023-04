Concerto Primo Maggio, la coppia Ambra-Biggio alla conduzione: Lazza, Emma, Carl Brave, Tananai e L'Orchestraccia tra gli ospiti

di Redazione web

Mancano cinque giorni alla trentatreesima edizione del Concertone del Primo Maggio di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, ed è stata ufficializzata la line up di artisti che saranno presenti su Rai 3, dalle ore 15.15 alle 00.15. A condurre la trasmissione torna per la seste edizione consecutiva, Ambra Angiolini insieme a Fabrizio Biggio, il co-conduttore di Viva Rai2 con Fiorello. “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023, in occasione dei 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Pre-show

Tra l'altro l’edizione 2023 del Concertone si arricchisce anche di un pre-show che, intorno alle ore 14.00, darà il benvenuto al pubblico di Piazza San Giovanni, ospitando le esibizioni di Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. Nella prima parte dell’evento, si esibirà anche Hermes vincitore della quinta edizione del contest “Sicurezza Stradale in Musica”.

Tutti i cantanti del 1° Maggio

Ma ecco la lista dei cantanti presenti il primo maggio:

Aurora, è l'ospite internazionale di questa edizione, una giovane cantautrice norvegese che, con oltre 2,5 miliardi di streaming, è una delle nuove, più acclamante e talentuose star della musica mondiale. Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr. Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Satteti, IL Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnk444, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù .

Concerto per non udenti

Sempre a partire dalle 20.00, su Rai Play inizierà la diretta accessibile con sottotitoli e LIS, realizzata dallo studio Rai di via Teulada. In particolare, una squadra di 6 performer - tra cui anche una giovane performer sorda - e 2 interpreti, si alterneranno per tradurre in LIS le battute di conduttori e ospiti e interpretare, sempre nella Lingua dei Segni Italiana, tutte le canzoni proposte sul palco di Piazza San Giovanni, trasmettendo, attraverso i movimenti del corpo, emozioni e ritmo musicale ed offrendo uno spettacolo artistico godibile non solo per il pubblico sordo, ma per una platea di spettatori più ampia, che ha imparato ad apprezzare la forza espressiva della LIS.

