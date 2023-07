Paolo Meneguzzi contro J-Ax, Morgan si schiera: «Ha perfettamente ragione...»

di Redazione Web

Morgan ha commentato il dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Una polemica che è iniziata dal cantante di "VeroFalso" che ha definito una «marchetta» il brano Disco Paradise, il tormentone estivo di Fedez in collaborazione con J-Ax e Annalisa. Da quel momento in poi è iniziato il botta e risposta social tra gli artisti. Oggi, nelle ultime ore, si è espresso su quanto accaduto anche Morgan e ha spiegato cos'è per lui il pop. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Paolo Meneguzzi, lite social con J-Ax: «Pappone, "Disco Paradise" una marchetta, io credo negli ideali»

Morgan dà dell'asino a Fedez? «Se vuoi sfidarmi fallo sul piano delle competenze musicali»

Le parole di Morgan

«Ha perfettamente ragione Paolo Meneguzzi, perché il pop è una forma d'arte - ha sottolineato Morgan in un'intervista a MowMag -.

Poi, il cantante ha aggiunto: «Il pop sono i Beatles, per fare un esempio di eccellenza, è David Bowie, è Franco Battiato. Il pop è la musica che sperimenta, che inventa e che utilizza tutti i mezzi che la modernità mette a disposizione. La musica leggera è una musica priva di contenuti, mentre il pop è la musica più importante che c'è»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA