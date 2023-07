Paolo Meneguzzi, lite social con J-Ax: «Pappone, "Disco Paradise" una marchetta, io credo negli ideali e tu nelle canne»

Paolo Meneguzzi e J-Ax sono ai ferri corti. Il cantautore, che negli anni 2000 era tra i più amati e seguiti in Italia e Sudamerica, ha punzecchiato alcuni artisti della scena musicale moderna come J-Ax e Fedez. E il botta e risposta social è stato inevitabile (e continua ancora ora). Ma procediamo con ordine.

Il sito Mow Mag ha intervistato Paolo Meneguzzi e tra le domande sul suo passato e il presente, il cantante ha espresso la sua opinione in merito ai tormentoni estivi attuali. «L'estate pop 2023 è deprimente. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la "disco paradise" di turno mi fa tristezza». Paolo Meneguzzi non ha fatto nomi nella sua critica, ma J-Ax si è sentito chiamato in causa.

La replica di J-Ax

«Sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? - ha scritto J-Ax sul suo profilo Instagram - Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione su Wish di Tiziano Ferro. Non c'è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al pubblico che oggi non capisce più un ca**o. A tutti capita di fare canzoni che non "connettono" con il mercato, con la moda o con i gusti delle nuove generazioni».