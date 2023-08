Anguria da imbarcare in aereo: la foto (ai controlli di sicurezza) torna virale, ecco il motivo

di Redazione web

C'è un limite a quello che si può portare, cioè imbarcare in aereo, oltre quello vietato dalla legge internazionale? Verrebbe da dire di no, purché il peso e le dimensioni non siano eccessive. Ed un'anguria si può far salire a bordo? E' quanto accaduto all'aeroporto pugliese di Brindisi, dove si è verificato un curioso episodio, che ovviamente è finito sui social.

Anguria al check-in

Un passeggero, infatti, stava passando attraverso i controlli di sicurezza, dove ha portato anche un'anguria dalle dimsioni importanti, il cui peso non sarà stato inferiore ad occhio, guardando la foto diffusa sul web.

Made in Puglia

Sull'episodio è intervenuto su Facebook con un post Antonio Vasile, presidente Aeroporti di Puglia: "Capisco, giuro che capisco che vogliate portare un po' di Puglia a casa al rientro dalle vacanze, ma non staremo esagerando?".

Ma alcuni utenti hanno sottolineato che la stessa foto è stata scattata nel 2021 all'aeroporto di Catania. Commenti che hanno spinto il presidente Vasile a cancellare il post.

