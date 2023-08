«Non bere mai caffè o tè a bordo di un aereo: è disgustoso»: la rivelazione (choc) dell'assistente di volo

di Redazione web

Prendere l'aereo, per quanto si sia fatta l'abitudine, è sempre bello ed emozionante. All'interno del velivolo che porta turisti e non, alla meta delle loro vacanze, si possono consumare pasti e avere a disposizione tutti i comfort possibili e immaginabili, tanto meglio se sfruttati con una tazza di caffè o tè tra le mani. O forse no? Non la pensa proprio così un'assistente di volo che ha messo in guardia i passeggeri raccontando loro come verrebbero preparati i gustosi infusi.

Le parole dell'assistente di volo

Kat, un'assistente di volo, ha spiegato ai microfoni del Daily Star il motivo per cui i passeggeri degli aerei dovrebbero evitare di prendere tè o caffè: «Regola numero uno, non bisognerebbe mai consumare i liquidi che non siano in una lattina o in una bottiglia. I serbatoi dell'acqua con cui poi si preparano gli infusi, non vengono mai puliti e sono disgustosi. Noi assistenti di volo, infatti, raramente beviamo qualcosa di "non sigillato". Inoltre, consiglierei anche a chi viaggia con bambini molto piccoli che hanno bisogno di latte in polvere, di non utilizzare l'acqua dei rubinetti per riempire il biberon ma, piuttosto, di chiedere una bottiglietta chiusa».

Il commento della tiktoker

Su questo argomento è d'accordo anche la tiktoker da milioni di follower: Cierra Mist. La giovane, su TikTok ha detto: «A meno di un'emergenza o di un bisogno proprio impellente, non si beve nè tè nè caffè: l'acqua non viene mai pulita».

