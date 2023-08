Spende 13mila euro per diventare un cane, la reazione dei familiari: «Non capivano cosa volessi, ma poi...»

di Redazione web

La storia dello youtuber giapponese Toco ha fatto il giro del mondo. Il content creator, infatti, da sempre grande appassionato di cinema, animali e tecnologia, un giorno ha deciso che avrebbe voluto provare la sensazione di essere un animale, più precisamente un cane e, proprio per questo motivo ha contattato un'azienda specializzata nella creazione di costumi di scena per film e pubblicità. Così, Toco si è trasformato in un border collie e, recentemente, ha rivelato cosa ne pensi la sua famiglia di questa insolita decisione.

Le dichiarazioni di Toco

Toco ha speso una fortuna per trasformarsi in un border collie, l'equivalente di 13 mila euro, ma è molto soddisfatto del risultato. Infatti, per la realizzazione del suo costume, ricchissimo in dettagli e molto simile alla realtà, ci sono voluti circa 40 giorni. Il desiderio di essere un cane è stato, però, giudicato da moltissimi come "folle" e, proprio per questo, Toco ha voluto precisare alcuni punti.



Ecco cos'ha rivelato al New York Post, anche in merito a cosa ne pensa la sua famiglia: «Ci tengo a precisare che, di solito, indosso questo costume una volta alla settimana e, per di più, lo faccio in casa. Inizialmente, la mia famiglia è rimasta sorpresa: non capivano cosa volessi ottenere indossando i panni di un cane ma, poi, hanno capito che avevo unito semplicemente le mie passioni: essendo un border collie avrei potuto fare divertire la gente sui social.

Toco sui social

La storia di Toco non ha solamente fatto il giro del web ma è diventata davvero molto popolare anche sui vari canali social, specie Instagram e TikTok. Alcuni utenti, però, non riescono proprio a spiegarsi quale sia lo scopo di tale travestimento.

