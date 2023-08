Hugo è nato 4 anni dopo la morte di suo padre: è il primo caso di concepimento con fecondazione post mortem

di Redazione web

Si chiama Hugo Guilherme, è appena nato, e suo padre è morto 4 anni fa. Il bimbo è il primo caso di concepimento post mortem, avvenuto tramite fecondazione in Portogallo. Il neonato è venuto alla luce a Porto, pesa 3,915 chilogrammi ed è lungo 50,5 centimetri, ed a dare il lieto annuncio è sua mamma, Ângela Ferreira su Instagram: «Oggi il nostro mondo è diventato più luminoso, Guilherme è nato alle 11:09».

Scelta d'amore

Purtroppo il papà del bimbo è morto di cancro quattro anni fa, ma aveva lasciato alla moglie un’autorizzazione scritta per usare il suo seme crioconservato in futuro, per concepire loro figlio. Un desiderio che Angela ha coltivato per diversi anni, sfidando anche il sistema legale portoghese, che non permetteva l'inseminazione post mortem.

Nuova legge

La donna, però, ha promosso un'iniziativa legislativa dei cittadini, raccogliendo oltre 100 mila firme di portoghesi che hanno sposato la sua causa ed il desiderio di Hugo, così si è arrivati fino al dibattito parlamentare, conclusosi con la legge che consentiva l'inseminazione post mortem. «Grazie amore mio per avermi scelto per questo sogno. Ti amo oggi e sempre», le parole di felicità di Angela, neo mamma.

